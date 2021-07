Corvino svela: "Muriel scelse la Fiorentina e non il Milan perché io lo convinsi"

Pantaleo Corvino, attuale responsabile dell'area tecnica del Lecce, si è così espresso ai microfoni di 'Radio Bruno Toscana' su Muriel: "L'ho preso in prestito è perché non avevo mezzi in quel momento per prenderlo. Lui arrivò a dicembre per andare in ritiro a Malta e disse di aver scelto la Fiorentina e non il Milan perché io lo avevo convinto. Perché allora non avrei dovuto riscattarlo a giugno? Ora è un rimpianto? Però allora si diceva che mancava l'attaccante, mentre c'era lui".