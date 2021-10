Cosmi: "Ho ricevuto una telefonata dal Milan per Messias a maggio"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Serse Cosmi ha riportato un aneddoto su Messias. Queste le sue parole: "Una telefonata su Messias l'ho ricevuta a maggio e non agosto, quindi c'era già un interessamento del Milan. Per me Messias è un giocatore straordinario e sono convinto possa giocare nel Milan e in questo momento di tante assenze avrebbe potuto dimostrare le sue qualità. Il campionato è lunghissimo"