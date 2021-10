Costacurta: "Milan e Napoli sono in testa con pienissimo merito"

Alessandro Costacurta è stato interpellato dai colleghi de Il Mattino per commentare l’ottimo momento che Milan e Napoli stanno attraversando in Serie A. Costacurta ha detto: “Milan e Napoli sono lì in testa con pienissimo merito. Hanno dimostrato di essere le migliori. Ma purtroppo per loro ci sono ancora tante partite ed è presto per fare calcoli. Ci sono ancora troppe variabili imprevedibili come la Coppa d'Africa, la fase finale di Champions ed Europa League. Tra le prime 6-7 non c'è una più forte delle altre, e anzi, c'è spazio per tutte. Guai però a dimenticare la Juve. È lontana dalle prime, ma non è fuori dalla lotta Scudetto. Domenica sera l'Inter era favorita, ma la Juve ha dimostrato di esserci”.