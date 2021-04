Costacurta: "Per il futuro il Milan deve puntare su un attaccante giovane e forte fisicamente"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha parlato degli obiettivi per l'attacco del Milan. Queste le sue parole: "Il panorama internazionale richiede che il Milan abbia un grande centravanti giovane. Le migliori squadre vanno in questa direzione con un centravanti giovane e fisico. Deve trovare un'attaccante così. Ibrahimovic può dare ancora tanto ma non deve essere un ingorgo. La sfida con Ronaldo a livello di numeri lo ha portato ad esagerare prestazioni, numeri e minuti in campo. Bisogna impostare e programmare la gestione di un giocatore sensazionale"