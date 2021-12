Costacurta su Tonali: "È sensazionale, il più vicino a diventare una star"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro Costacurta ha speso parole d'elogio per Sandro Tonali: "Il più bravo e più vicino a diventare una star. Ho una passione per lui, ha compiuto un’evoluzione incredibile, oggi è l’anima del Milan. Per come spinge gli altri sembra il nostro Gattuso, in questa particolare attitudine conta quasi se non più di Ibra. È sensazionale".