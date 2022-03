Cravero: "Il derby di oggi calza a pennello per rilanciare Milan o Inter"

MilanNews.it

Roberto Cravero, ex calciatore e attuale commentatore tecnico, si è così espresso a Tuttosport sul derby: "Si sfidano due squadra che affrontano qualche problema, ma proprio per questo l'appuntamento calza a pennello per fornire l'opportunità di un rilancio. Prestigio della gara, posta in palio e grande pubblico, che notte a San Siro".