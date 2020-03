Cravero: "L'allontanemento di Boban non è piaciuto ai giocatori"

Intervenuto ai microfoni di Dazn Roberto Cravero ha parlato della situazione del Milan dopo l'addio di Boban. Queste le sue parole: "Queste polemiche non hanno aiutato. L'allontanamento di Boban probabilmente non è piaciuto ai giocatori ma arrivare a dire che questo ha influito nella sconfitta non ne sono sicuro. Sicuramente ha influito la grande prestazione del Genoa, il Milan non ha fatto la sua migliore prestazione e ha trovato di fronte una squadra di qualità e concretezza."