Cremonese, Colombo: "Il gol sia solo un inizio, un input per la squadra. Qui per crescere"

Dopo il successo contro la Reggiana, l'attaccante della Cremonese Lorenzo Colombo ha commentato in sala stampa: "Il gol ha un significato molto importante - sottolinea Cuoregrigiorosso.com - stavo lavorando tanto per raggiungerlo e spero ce ne saranno altri. Dev’essere solo un inizio, un input per la squadra: sicuramente non bisogna fermarsi qua. Il palo? Nella mia testa pensavo fosse gol, ho pensato 'arriverà un'altra occasione'. Mettere in difficoltà il mister? Non è questo l'importante, sono venuto qui per crescere e sicuramente mi fa piacere, ma avere un gruppo coeso in cui tutti danno il massimo e mettono in difficoltà il mister è fondamentale. I compagni? Mi aiutano a livello di personalità e atteggiamento, sicuramente vedere che in allenamento non mollano mai mi aiuta. Vedere Ciofani fare così mi spinge a dare sempre di più: se lo fa lui che ha 35 anni perché non posso farlo io?".