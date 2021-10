Crespo: "Il Milan gioca il calcio più internazionale di tutta la Serie A e può vincere lo scudetto"

Hernan Crespo, ex calciatore fra le altre anche del Milan, si è concesso alla Gazzetta dello Sport per commentare l'avvio in Serie A proprio dei rossoneri. Queste le sue parole: “Il Milan può puntare a vincere il campionato perché è quella che gioca il calcio più internazionale in Italia. Inoltre, ha interpreti di altissimo livello e in tutti i reparti, a iniziare dal portiere. Maignan è stato una bellissima sorpresa”.