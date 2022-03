Crespo: "Maldini aveva dolori tremendi alle ginocchia, ma era in campo a lottare"

MilanNews.it

© foto di Federico Gaetano

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Hernand Crespo ha speso parole d’elogio per Paolo Maldini: "Al Milan ci sono stato solo una stagione, ma lui è stato il primo a darmi una mano per ambientarmi. Venivo da un periodo non semplice, qualche infortunio di troppo: ricordo le sue parole d’incoraggiamento. Dava l’esempio, giocava anche quando aveva dolori tremendi alle ginocchia. Soffriva, ma era lì, in campo, a lottare per la squadra. E quando vedi uno così è naturale seguirlo. Il capitano deve avere comportamenti ineccepibili, deve essere un punto di riferimento. Paolo lo è stato, e lo è anche adesso da dirigente".