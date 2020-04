Crespo racconta la tournée con il Milan: "Quella volta che Galliani urlò infuriato dopo una vittoria"

Intervenuto nella diretta Instagram di Fabio Cannavaro, Hernan Crespo ha parlato della sua esperienza in rossonero. Queste le sue parole su un'amichevole estiva: "Quando sono arrivato al Milan abbiamo fatto la tournée negli USA. La prima partita era contro il Manchester United: c'erano in campo Giggs, Scholes, Ronaldo, Van Nistelrooy… Giocavamo a mezzogiorno, faceva caldo. E' finita 0-0 ma poi abbiamo vinto ai rigori. Quando sono entrato nello spogliatoio regnava il silenzio. Poi è entrato Galliani e ha iniziato a urlare: “Ma come vi permettete? Ma che figura fate! Noi siamo il Milan, dovevamo vincere”.