Croce: "Nelle prestazioni del Milan ho trovato poco di Giampaolo"

Daniele Croce, ex giocatore, ha parlato così a TMW Radio di Marco Giampaolo: "Nelle prestazioni del Milan ho trovato poco di Giampaolo, che reputo un allenatore molto bravo. Lo conosco da tanto e ho una grandissima stima di lui. Non avrei mai pensato che potesse finire così, ero convintissimo su di lui. Come Sarri ha una grande competenza. Qualcosa però non ha funzionato, mi dispiace, perché avrebbe avuto bisogno di più tempo. Meritava quest'occasione".