Cutrone e la sua fame: "Voglio scoprire sempre qualcosa di nuovo di me. Per le difficoltà mi abbatto due secondi, poi guardo avanti"

Ai microfoni di Repubblica, Patrick Cutrone ha commentato così la sua fame e la sua voglia di sfondare: "I 3 anni con De Vecchi sono stati fondamentali. Se perdevo in partitella, mi lasciava sfogare con i tiri in porta. Più che migliorare su un aspetto specifico, io voglio scoprire sempre qualcosa di nuovo di me, allargare gli orizzonti. Per le difficoltà mi abbatto due secondi. Poi guardo avanti".