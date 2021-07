D'Amico: “Sarà ancora un mercato figlio del Covid. Le società sono ancora in sofferenza economica"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, il procuratore Andrea D'Amico ha parlato del mercato che verrà a seguito delle difficoltà economiche delle diverse squadre. Queste le sue parole: “Sarà ancora un mercato figlio del Covid. Le società sono ancora in sofferenza economica. Il mercato me lo aspetto al ribasso, non a caso la Superlega nasce da precise difficoltà dei club importanti che vivono di immagine e merchandising”.