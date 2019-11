D'Amico su Ibra: "Se ha motivazioni e si sente bene può ancora incidere"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il noto agente Andrea D’Amico, fra le altre cose, ha parlato anche del possibile ritorno al Milan di Ibrahimovic: "È un super campione. Il tempo però non torna indietro. Se ha motivazioni e si sente bene può fare ancora cose importanti. Sicuramente Ibra non può essere un progetto a lunga gittata, però nell’immediato può fare bene e incidere. Piatek non mi è sembrato adeguato, poi è anche vero che il calcio è fatto di tante variabili e non va bene buttare la croce addosso a un solo calciatore. Ma quelli che mi sono sembrati da Milan sono Theo Hernandez e Bonaventura".