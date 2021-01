Intervenuto ai microfoni di 'RadioSportiva' l'ex calciatore Daniele Daino ha parlato di Giampaolo e della sua esperienza al Milan. Queste le sue parole: "Giampaolo ha bisogno di tempo per incidere, al Milan però andò in confusione. Pioli, invece, ha schierato i giocatori nel ruolo naturale per farli esprimere al meglio"