Daino: "Ibra non è la soluzione ai problemi ma una sconfitta di programmazione"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Daniele Daino, ex calciatore con un passato in rossonero, ha parlato dell'attuale situazione del Milan con parole forti sul possibile arrivo di Ibrahimovic. Queste le sue dichiarazioni: "Non me ne vogliano Maldini e Boban ma per risollevare il Milan non si può ripartire dalla storia del passato, bisogna ripartire da gente competente e affamata. Pensare che l'arrivo di Ibra possa essere la soluzione, è una sconfitta di programmazione."