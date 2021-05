Dalot: "In Italia esperienza fantastica, tatticamente sono migliorato molto"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Diogo Dalot ha parlato della sua esperienza al Milan: "Mi piace diventare sempre più completo. Gli italiani adorano il calcio, ne parlano sempre e essere parte di questa cultura è stata un’esperienza fantastica. E sul campo sento di essere migliorato molto tatticamente. Alcuni aspetti difensivi li ho imparati qui ed è stato fantastico sviluppare anche queste qualità. Ma non solo: in attacco come andare in pressione alta, il recupero palla il prima possibile... Tutto molto utile. E poi "stringi", "scappa". Ho imparato molte parole e molti concetti nuovi".