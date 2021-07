Damiani: "Ballo-Touré giocatore di buone qualità, ha un fisico importante"

Ai microfoni di Tuttosport, Oscar Damiani, noto procuratore, ha parlato così di Ballo-Touré, nuovo terzino del Milan: "Lui è un giocatore di buone qualità, tatticamente non è al top, fisicamente importante, in fase di recupero può diventare prezioso. Forse è più adatto a giocare in una difesa a cinque, ma non dobbiamo dimenticare le cifre per cui è stato prelevato dal Monaco. A costi contenuti non ci si può aspettare di trovare un Dani Alves per 4-5 milioni".