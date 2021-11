De Calò: "Questo successo restituisce al Milan quello che gli era stato tolto nella sfida di andata a San Siro"

Intervenuto a SkySport24, Alessandro De Calò, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha commentato così il momento del Milan dopo la vittoria di Madrid: "E' una vittoria molto importante per come è arrivata e per come il Milan ha giocato in casa dell'Atletico Madrid. Il percorso di crescita dei rossoneri è evidente, la squadra di Pioli ha imparato dagli errori commessi. Questo successo restituisce al Milan quello che gli era stato tolto nella sfida di andata a San Siro. Il Milan è in crescita".