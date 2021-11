De Canio su Tonali: "Nel gol all'Atalanta mi è sembrato di rivedere un giovane Ancelotti"

Ai microfoni di SkySport24, Luigi Donnarumma ha parlato così di Sandro Tonali: "Il ritmo che aveva l'anno scorso Tonali era quello di un giocatore ancora legato alle esperienze precedenti in Serie B. Da ragazzo intelligente, Tonali si è allenato, ha lavorato, ha ascoltato i consigli e oggi ha un passo adeguato alla categoria e al livello della squadra in cui gioca. Rivedendo il gol all'Atalanta, mi è sembrato di rivedere un giovane Ancelotti. Chissà che non possa ripetere la carriera di Carlo".