De Grandis: "Il sorriso di Donnarumma a fine gara? Non vuol dire che non gli interessi"

Stefano De Grandis, opinionista, si è così espresso negli studi di SkySport. sullo scambio di sorrisi a fine Lazio-Milan tra Donnarumma e Reina che ha scatenato le proteste sui social di alcuni tifosi milanisti: "Si fa sempre il processo alle intenzioni. Può darsi che uno sia avvelenato e vede un amico e gli fa un sorriso, non vuol dire che non gli interessi Io, dai microfoni sul campo, sento che Donnarumma partecipa molto alle partite del Milan. Non so come il tifoso la interpreta, ma lui non sembra affatto distaccato. Credo che ognuno di noi gestisca la propria emotività a suo modo, poi magari dentro si soffre tutti allo stesso modo".