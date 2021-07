De Grandis su Tadic: "Giocatore di classe sopraffina. Sarebbe un ottimo sostituto di Calhanoglu"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato di Tadic. Questo il suo pensiero: "Tadic è un giocatore di classe sopraffina e sa fare gol. E' vero che in Eredivisie si segna tanto ma Tadic ha i piedi e la visione per segnare tanto e con continuità. Chi meglio di lui per sostituire Calhanoglu"