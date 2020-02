De Rosa: "A parte Ibrahimovic, il Milan è una squadra che pecca di personalità"

Intervenuto nel programma Campo Aperto Geri De Rosa, giornalista di Sky Sport, ha parlato del rendimento del Milan. Queste le sue parole: "Le difficoltà per il Milan sono inevitabili durante un cammino. La squadra rossonera è cresciuta e lo dimostra la capacità di giocare un primo tempo come quello nel derby o la partita in Coppa Italia con la Juventus. E' una squadra che può ambire a fare un finale di stagione importante. Pioli è partito dal basso e la rimonta, in quanto tale, è partita da lontano e in questo senso il dispendio di energie alla lunga potrebbe diventare un fattore negativo. Le ultime due uscite, positive ma che non hanno portato vittorie, possono sia dare fiducia e una voglia di reagire o potrebbe anche demoralizzare la squadra che a parte Ibrahimovic ha forti problemi di personalità."