De Rosa: "La pausa per le nazionali ha caricato i giocatori del Milan per lo sprint finale"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Geri De Rosa ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan è andato un po ' in difficoltà per i tanti infortuni che ha avuto e perchè, nel periodo di fine gennaio, ha lavorato molto dal punto di vista fisico. Questa pausa per le nazionali non ha inciso fisicamente ma anzi ha caricato i giocatori per lo sprint finale e per queste ultime partite di campionato"