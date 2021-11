De Siervo: "I giocatori hanno girato le spalle ai club. Rifiutati i rinnovi per guadagnare di più"

Nel suo intervento al Social Football Summit, l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato anche dei tanto giocatori che arrivano in scadenza di contratto, contestualizzando il tutto alla crisi economica del mondo del calcio: "Più che il miliardo abbondante che è stato perso causa Covid, è stato un grosso problema l'atteggiamento dei giocatori che in un momento di difficoltà si sono girati dall'altra parte e hanno rifiutato i rinnovi lasciando le proprie squadre in difficoltà per andare a guadagnare di più. E per i club non ci sono strumenti per fermare la volontà di giocatori e agenti. Stiamo cercando di rinnovare il contratto collettivo con i calciatori nel quale chiediamo un po' di flessibilità in questo senso, ma stiamo trovando grandi resistenze. I giocatori, che sono dei privilegiati, dovrebbero tenere conto anche dei risultati economici dei propri club".