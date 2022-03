De Zerbi e il suo staff sono tornati in Italia. Gravina: "Notizia che ci riempie di gioia"

MilanNews.it

Dopo un lungo viaggio in condizioni molto difficili, Roberto De Zerbi e il suo staff hanno finalmente raggiunto l’Italia con un volo dall’Ungheria. “È la notizia che tutti aspettavamo e che ci riempie di gioia – dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina – dallo scoppio della guerra in Ucraina sono stato in costante contatto con mister De Zerbi e gli altri italiani dello Shakhtar Donetsk per rassicurarli e coordinare la loro evacuazione. Un’operazione complessa che non si sarebbe potuta realizzare senza il supporto fondamentale della UEFA, nella persona del suo presidente Alexander Ceferin, che in queste ore si è speso incondizionatamente per garantire sicurezza ai componenti della famiglia calcistica internazionale in grave pericolo a causa della guerra”, le parole riportate dai canali ufficiali della FIGC.