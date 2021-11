De Zerbi e la SuperLega: "Piace solo ai tifosi da divano. Il bello del calcio sono i risultati impossibili"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Roberto De Zerbi ha parlato della Superlega. Queste le sue parole: "Io parlo senza filtri e allora succede che si crei lo scandalo perché critico la Superlega, ma lo pensano tutti tranne quei pochi che ne trarrebbero vantaggio e i tifosi da divano. Io non lo sono mai stato, andavo in Curva a vedere il Brescia e sognavo che la mia squadra potesse battere le più forti. Lo penso anche ora che faccio l’allenatore e tramite il mio calcio provo ad ottenere risultati che sembrano impossibili. Non mi interessa il consenso a tutti i costi, se uno dice con educazione e rispetto quello che pensa il resto poi viene di conseguenza. Mi sembrava un concetto così naturale, non credevo si creasse casino".