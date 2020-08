Della Frera (commissione medica FIGC): "Non è ancora il momento per il pubblico negli stadi"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Walter Della Frera, medico membro AIC nella commissione medica della FIGC, ha parlato del possibile ritorno del pubblico negli stadi. Queste le sue parole: "Le nostre proposte per alleggerire le misure sono sempre all'attenzione dell'Esecutivo così come per l'accesso del pubblico agli stadi anche se forse non è ancora arrivato il momento".