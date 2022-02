Derby di Milano, Bertolucci: "Che ricordi la doppia semifinale di Champions e quello della doppietta di De Vecchi nel 1979"

Paolo Bertolucci, ex tennista e grande tifoso milanista, ha rivelato alla Gazzetta dello Sport quali sono stati i suoi derby di Milano preferiti: "Per valore sportivo dico il doppio derby della semifinale Champions, ma per questioni sentimentali vado assolutamente sul derby del 18 marzo 1979, quello della mitica doppietta di Walter De Vecchi. Allora ci fece letteralmente sognare. Lo vidi in televisione come spesso mi è capitato con i derby: ero sempre in giro per il mondo tra un impegno e l’altro. Ricordo di aver visto partite contro l’Inter al mattino per il fuso orario, o collegato da Miami. Quei due gol restano indimenticabili, al di là del luogo in cui mi trovavo nell’occasione. E’ storico perché sorprendente: ti aspetti i gol del centravanti o quelli del trequartista, e invece fu decisiva la doppietta di un mediano perché il Milan pareggiasse in rimonta nei minuti finali. Così scrisse la storia. Non essendo milanese non vivevo i giorni del derby in città, con feste o sfottò, ma quella partita lì fu veramente speciale: sì, sono sempre tre punti, ma raccolti così fanno ancora di più la differenza!".