Di Biagio su Donnarumma: "I soldi lanciati all'EuroU21? Non la visse bene, passavo tante serate con lui"

Gigi Di Biagio, ex ct della Nazionale U21 italiana, si è così espresso a 'Calciomercato - L'Originale' su SkySport su Donnarumma al PSG: "I soldi lanciati nell'Europeo U21? Situazione simile a ora, ma con quattro anni in meno. Passavo tante serate assieme a lui più come un padre e cercavo di capire come la stesse vivendo. Come la viveva? Non bene, era un bambino. Ora è più maturo. Dal punto di vista affettivo speravo rimanesse al Milan: da italiano, da tifoso di Gigio e da tifoso della Nazionale Italiana. Però poi con Mino Raiola avrà fatto le sue valutazioni...".