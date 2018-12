Di Caro: "La solidità del fondo Elliott garantisce sicurezza per il Milan"

Andrea Di Caro, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24 e sul Milan ha dichiarato: "La solidità del fondo Elliott garantisce sicurezza per il Milan. C'è ancora tanto da fare nel Milan in campo: l'uscita dall'EL è stata sanguinosa e non c'è stato l'allungo in campionato nella corsa Champions".