Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Antonio di Geannro, ex calciatore e opinionista sportivo, ha parlato del possibile approdo di Caldara all'Atalanta. Queste le sue parole: "Ci vogliono dirigenti importanti, bravi, capaci, altrimenti si fanno affari di questo tipo al Milan. Caldara, per infortuni e altro, non si è trovato. Magari all'Atalanta va per ritrovarsi e sarebbe ottimo anche per la Nazionale".