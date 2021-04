Di Marzio  "Gli innesti di Kjaer e Ibrahimovic dimostrano l'importanza di avere un giocatore esperto in ogni reparto"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca di Marzio ha parlato del progetto Milan. Queste le sue parole: "Non si può fare una squadra solo di giovani e i recenti innesti di Kjaer e Ibrahimovic dimostrano l'importanza di avere un giocatore esperto in ogni reparto. E' necessario avere dei calciatori con esperienza in ogni ruolo altrimenti in competizioni importanti come la Champions si possono pagare errori"