Di Marzio: "Il mercato del Milan non è finito. La dirigenza ha rifiutato tutte le offerte arrivate per Leao"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato del mercato del Milan. Queste le sue parole: "Il mercato del Milan non è finito. E' la squadra che ha fatto più movimenti in assoluto. Giroud si è confermato un titolare assoluto, arriverà Bakayoko e Pellegri è già a Milano per le visite mediche di domani mattina. Non sarà allo stadio per i protocolli rossoneri che hanno preferito farlo arrivare a Milano già in serata. Il Milan ha ricevuto tantissime offerte per Leao ma le ha rifiutate tutte perchè punta fortissimo su di lui"