Di Marzio: "Mercato Milan? Non solo giovani, ci sarà qualche elemento d'esperienza"

Nel corso di 'Calciomercato - L'Originale', in onda su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato così del mercato rossonero: "Con Giampaolo ci sono contatti continui, Maldini nel frattempo sta continuando a cercare un ds importante da inserire nello schieramento dirigenziale. La sua prima scelta resta Igli Tare, ma il dirigente biancoceleste non sembra intenzionato a voler lasciare la Lazio. In chiave di mercato dei giocatori, possiamo anche aggiungere che la rosa non sarà solo composta da giovani da scoprire e valorizzare ma ci sarà anche qualche elemento esperto ed importante. Per i nomi aspetterei".