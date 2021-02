Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' Gianluca Di Marzio ha parlato della gara del Milan con il Crotone. Queste le sue parole: "Quelli che entrano in campo al posto dei titolari fanno bene come Tomori, Meitè o Leao. Buone risposte quindi per Stefano Pioli dai giocatori fuori ruolo o che non giocano spesso."