Di Stefano: "Duarte dovrebbe recuperare per la panchina contro la Roma. Adattabile come centrale anche Calabria"

Intervnuto ai microfoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha parlato del bollettino medico in difesa con le condizioni di Duarte e le possibili alternative per la difesa di Pioli. Questo il suo intervento: "Duarte sta meglio e oggi si è allenato. Dovrebbe tornare a disposizione per la panchina domenica nella gara contro la Roma. Le condizioni in difesa, infatti, sono precarie a causa delle tante assenze. Come titolari dovrebbero giocare Gabbia e Romagnoli e nel caso Calabria potrebbe adattarsi come centrale di difesa. E' una situazione risicata in cui il Milan giocherà ogni tre giorni"