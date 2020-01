Di Stefano: "La presenza di giocatori esperti come Ibra e Kjaer si vede in campo"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 Peppe di Stefano, giornalista di Sky, ha parlato delle prospettive del progetto giovani. Queste le sue parole: "Il progetto giovani si può fare anche perchè comprare Ibra e Kjaer, non vuol dire non fare il progetto verde ma anzi vuol, dire valorizzare i giovani. Guarda Kjaer, si è fatto trovare pronto, non è stato il migliore in campo ma ha portato esperienza e ha sfruttato l'occasione. Quando l'anno scorso Gattuso chiedeva qualche giocatore esperto in mezzo ai giovani non era perchè non volesse fare il progetto verde ma perchè giocatori come Ibra e Kjaer portano esperienza e si nota in campo."