Diaz: "Sono qui per lavorare, sudare per la maglia e dare il massimo per il Milan"

Brahim Diaz, durante l'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato così dei suoi idoli da piccolo: "Mi hanno ispirato tanti giocatori ma sinceramente non saprei dare un nome. Ogni giocatore ha le proprie qualità, è dotato di talento e secondo me è importante avere la mente aperta per apprendere da ognuno. Io ora sono qui per dare il massimo nel Milan. Siamo concentrati e pensiamo solo a questa nuova stagione, cercherò di fornire assist, fare gol e aiutare i compagni. Lavorare, sudare per la maglia e dare il massimo per il Milan".