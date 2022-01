Diaz su Milan-Juve: "Avremmo meritato di più, ci è mancato il goal"

Brahim Diaz, numero 10 rossonero, si è così espresso in un'intervista a MilanTV sulla partita contro la Juve: "La Juve non ha fatto un tiro in porta e a noi è mancato solo il goal per vincere la partita, ma avremmo meritato di più. Abbiamo un'ottima squadra e un'ottima qualità: credo che sia ora il momento di tirarlo fuori per dimostrare che possiamo lottare fino alla fine per la testa della classifica".