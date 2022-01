Diaz su Pioli: "Mi sta facendo diventare un giocatore e una persona migliore"

Brahim Diaz, numero 10 rossonero, si è così espresso in un'intervista a MilanTV su Pioli: "Sono molto grato al mister, è una persona importante per la mia carriera. Mi sta facendo diventare un giocatore e una persona migliore, abbiamo un grande rapporto dentro e fuori dal campo. Pioli è un ottimo allenatore è dà consigli molto buoni per migliorare me e la squadra".