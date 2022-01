Diaz sui tifosi: "Non ci sono parole per descrivere ciò che rappresentano per noi"

Brahim Diaz, numero 10 rossonero, si è così espresso in un'intervista a MilanTV sui tifosi rossoneri: "Non ci sono parole per descrivere ciò che rappresentano, sono sempre con noi e ci supportano ogni momento. Dobbiamo sudare ogni goccia di sangue per lottare e vincere le partite. Io devo lavorare tanto per dimostrare il mio talento, come ho fatto fino ad ora, facendo felici i tifosi per le vittorie che otterremo".