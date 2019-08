Dida su Donnarumma: "Grande portiere, spero resti al Milan"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex portiere rossonero, Nelson Dida, ha parlato di Gigio Donnarumma: "Spero resti in rossonero, sarebbe la soluzione migliore per lui. Non ha bisogno di spostarsi in chissà quale club, stiamo parlando comunque del Milan, pur con tutte le difficoltà di questo momento. Gigio è un grandissimo portiere e adesso ha un’altra impostazione che sinceramente mi piace di più. Comanda meglio la difesa e si prende più responsabilità".