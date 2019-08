Dida su Duarte: "Un grandissimo affare per il Milan"

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Nelson Dida ha speso parole d’elogio per Leo Duarte: "Dovrà adattarsi al calcio italiano, ma è un buon difensore che ha fatto benissimo nell’ultima stagione. Certo, dovrà imparare bene le linee guida tattiche, però ultimamente in Brasile sono stati fatti grandi passi avanti nell’insegnare la fase difensiva. Leo come rapporto qualità-prezzo è senza dubbio un grandissimo affare per il Milan. E poi per un difensore è un po’ più semplice adattarsi al campionato italiano rispetto a un attaccante. Il suo punto di forza? La velocità, unita a una qualità abbastanza evidente".