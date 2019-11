Dominik Paris: "Mi piaceva Inzaghi, Gattuso un animale"

Dominik Paris, sciatore alpino italiano tifoso del Milan e medaglia d’oro nel supergigante a Are 2019, è stato protagonista dell'ultima puntata di "Milan Addicted" e si è raccontato ai microfoni di Milan TV: “Ciao, sono Dominik Paris, sono uno sciatore e vincitore del Mondiale in super G oro e sono un gran tifoso del Milan. Non si può mai avere aver paura di perdere, perché quando perdi vinci un’esperienza, ti insegna ad andare sempre avanti e a voler fare molto di più. Per me non si può avere paura di questo, bisogna sempre affrontarla e prenderla com’è. Lo sport ad alto livello è sempre molto simile, ci vuole sempre la testa. Sono tutti bravi quindi ci vuole la testa. La differenza fra lo sci e il calcio è che il calcio è uno sport di squadra, tutti insieme devono essere pronti per vincere. Per me è un po’ più facile perché sono io da solo e decido io cosa voglio fare in pista. In squadra è un po’ più complicato, bisogna essere sempre tutti uniti e fare risultato per tutti. Nella mia famiglia non ci sono molto appassionati di calcio, io ho seguito un po’ di più e questa squadra in italia è rimasta la mia favorita da sempre. Mi piaceva Inzaghi che segnava sempre, Gattuso che era un animale sul campo ed è quello che mi piaceva di più: anche nel mio sport devi essere un animale per vincere. Donnarumma è fortissimo in porta, al momento il giocatore più importante per la squadra. Nello sci il mio idolo è stato Hermann Maier. Per Tomba ero troppo piccolo e quindi sono cresciuto con Hermann Maier. Come Gattuso anche lui era un animale. La preparazione estiva dello sciatore è molto faticosa, abbiamo 3-4 mesi dove faccio 5-6 ore di allenamento al giorno, per preparare tutta la stagione ed essere molto in forma fisicamente. Questa è una cosa molto intensa. Quello molto difficile da battere è stato Svindal, ma adesso c’è Foit che è molto bravo e regolare, un talento molto difficile da battere. Gli obiettivi rimangono sempre gli stessi: provo sempre a stare davanti e a vincere davanti, poi vediamo che ci dice il futuro”.