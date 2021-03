Donadoni sul Milan: "Scudetto ancora possibile, sono fiducioso"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Roberto Donadoni ha parlato del Milan: "Ero e rimango fiducioso per un finale di stagione all’altezza di quanto fatto finora. Se il Milan continuerà a guardare avanti, senza guardarsi le spalle, lotterà per i primi tre posti. Scudetto ancora possibile? Inter e Juve sono più attrezzate, più complete a livello di organico. E l’accumulo di una stagione lunga e impegnativa pesa. Se però il Milan saprà trasformare la delusione per l’eliminazione dall’Europa League in un nuovo slancio, perché non crederci? Se gli infortuni daranno tregua alla rosa di Pioli, la sua resta una squadra da vertice. In fondo, il Milan di qualche mese fa non è lontano da quello attuale, lo dimostra la bella prestazione dell’altra sera contro il Manchester: la linea tra vincere e non farcela è stata sottilissima".