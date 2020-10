Donati su Tonali: "È forte, deve avere pazienza"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Donati, tra le altre cose, ha parlato anche di Sandro Tonali: "Non deve demordere, anche se l’impatto è stato più duro del previsto. Quando arrivi in rossonero giochi uno sport diverso rispetto al “semplice” calcio. Sandro deve rimanere sempre sul pezzo, senza abbattersi, perché è forte e lo sanno tutti: adesso togliere il posto a Kessie o Bennacer è complicato, ma se avrà pazienza e riuscirà ad ambientarsi potrà solo far bene".