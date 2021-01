Donnarumma a Sky: "Ibra è tranquillo, oggi farà molto bene. Io do sempre tutto"

Gianluigi Donnarumma è stato intervistato da Sky Sport nel prepartita di Bologna-Milan:

Sul momento: "Siamo concentrati, abbiamo un buon umore, voglia di ripartire, fare bene e vincere questa partita".

Su Ibrahimovic: "Lui è sempre molto tranquillo, mi aspetto che giochi come lui sa fare, non è assolutamente turbato da quanto successo nel derby, sono cose che accadono in campo. Sono convinto che oggi farà molto bene".

Sul momento personale: "Gioco per il Milan, per vincere questa partita. Do sempre il massimo, faccio sempre quello che chiede il mister, do sempre tutto per la squadra e per i miei compagni".