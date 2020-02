Ds Eintracht: "Scambio Silva-Rebic last-minute. Sono operazioni che si possono scollegare"

Bruno Hubner, direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, ha spiegato i dettagli dello scambio di prestiti tra André Silva e Rebic: "Abbiamo dovuto fare l'operazione negli ultimi minuti, quindi abbiamo optato per uno scambio di prestiti senza concordare alcuna somma per il riscatto. Inizialmente erano collegati, ma adesso sono assolutamente scollegati tra loro", ha detto a Kicker. E quest'ultima frase lascia aperti spiragli per imbastire una trattativa per l'acquisto a titolo definitivo: qualora il Milan volesse ingaggiare Rebic, infatti, non sarebbe automatica la cessione di Silva e viceversa.